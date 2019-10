Sergio Mayer: Nunca cobré regalías de José José

El actor, empresario y diputado federal, Sergio Mayer negó que haya cobrado regalías por el trabajo de José José, el Príncipe de la Canción.

“Esta será la única ocasión en que hablaré de este tema, para que quede claro, no tengo porque dar esta aclaración porque no tengo absolutamente nada que aclarar, no tenía ninguna relación de negocios, ni de nada, con José José, más que un tema personal de ayuda; no hay, no ha habido, ni habrá ningún elemento que me relacione con las regalías digitales, ni de intérprete de José José para que dejen de especular y dejen de acusarme, porque he recibido incluso amenazas en mis redes sociales por este tipo de afirmaciones y hasta la fecha no hay ningún tipo de elemento, están poniendo en riesgo mi integridad, la de mi familia por ese tipo de acusaciones”, subrayó Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.