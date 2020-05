Ser maestro de educación física en tiempos de coronavirus en México

Bailar es uno de los nuevos ejercicios de la clase de educación física. Modificar y adaptar rutinas para que los alumnos se ejerciten desde casa fue todo un reto, señala Josué García Toledo. Con 16 años como profesor de educación física dice que el nuevo método de enseñanza lo tomó desprevenido.

Te recomendamos: SEP abre segunda convocatoria para Prepa en Línea

“Ha sido todo un reto. Todo un reto porque tengo que pensar no nada más en cómo darla o en dónde darla sino pensar en los espacios de los chicos, la primera clase le dije a los chicos busquen un espacio no mayor de 2×2 y ahí vamos a estar trabajando. Ha sido bien complejo porque mis hijos me están ayudando, mientras yo doy mi clase uno de ellos está, como mi materia es de movimiento, uno de ellos está ayudándome con la cámara ya sea de la computadora o del teléfono, en moverme, en seguirme”, señala Josué García Toledo, profesor de educación física.