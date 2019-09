Sequías afectan a más de 30 mil hectáreas de cultivo en Altamira, Tamaulipas

Pese a las lluvias de los últimos días que se han suscitado en el norte del país, estas no han podido contener los efectos de la severa sequía que afecta al campo en Tamaulipas.

En algunas partes de Altamira, los campesinos atraviesan por una de las peores crisis, sus cultivos no se han logrado y las expectativas de más lluvias son pocas.

Tristemente pudiéramos comentar que al cultivo de soya esta agua poco le beneficia, por el estado en que se encuentra el cultivo, ya muchas tablas sembradas de soya tienen ya floración y bueno pudiera verse bonita la planta, pero ya no va se va a desarrollar, ya no se espera la producción que es estimada de 1.5 toneladas por hectárea, seguramente si sigue en pie el cultivo, pues dará producciones muy bajas, alrededor de 500 kilos y la verdad eso no ayuda mucho al productor”, comentó Guillermo Aréchiga Velasco, director de Agricultura, Ganadería y Pesca.