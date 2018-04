Sequía afecta al sector ganadero de Choix, Sinaloa

En Sinaloa, 13 de los 18 municipios del estado resienten la falta de lluvias.

Uno de los municipios más afectados por la temporada de estiaje es Choix, al norte del estado, donde no sólo hay desabasto de agua potable para la población, sino que se han dejado de sembrar hortalizas y la ganadería está en crisis por la falta de alimento para los animales.

“Tenemos un problema aquí con la sequía en la cuestión del agua, en la ganadería nos está afectando mucho, las pasturas, los pastos que tenemos, no nos está ayudando mucho”, indicó Eugenio Torres Miranda, presidente de la Asociación Ganadera de Choix.

La escasez de agua y alimento en los agostaderos empezó a causar la muerte de ganado.

“Ya tenemos mortandad de ganado. No nos estamos dando abasto con la pipa que tenemos. El ganado lo traemos muy bajo de peso, está muy flaco. No nos llovió, los pastos no alcanzaron a sazonarse y por ese lado todos los ganaderos, la problemática que tenemos aquí, los mil 735 ganaderos y todos estamos amolados”, explicó Eugenio Torres Miranda, presidente de la Asociación Ganadera de Choix.

Además, el problema de la sequía afecta a unas 30 comunidades que están sin agua potable desde hace varios meses porque los pozos se secaron.

“Todas las comunidades la verdad que estamos batallando mucho por el agua. Nos llega el agua potable un poquito y cada 2 o 3, días nos llega un chorrito de 3 o 4 cubetitas. / Estamos atenidos a la pipa que nos manda el ayuntamiento”, externó Juan Manuel Camargo, habitante de Choix.

“La sequía, los incendios forestales nos traen a raya. No nos llovió esta temporada de lluvias, no nos llovió. Hay comunidades que están afectadas que no les alcanza el suministro del agua, el ayuntamiento desde hace aproximadamente casi un mes está apoyando con pipas”, destacó Lucio Berrelleza, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil Choix.

Para apoyar a la población, las autoridades municipales de Choix rentaron más pipas para llevar agua a las comunidades, además la Secretaría de Agricultura estará apoyando a los ganaderos para la extracción de agua de pozos y la entrega de alimento para evitar mortandad de ganado.

Con información de Erika Palma.

