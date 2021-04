Sequía afecta cultivos y ganado de campesinos en Veracruz e Hidalgo

Esta noche, un canal de baja presión en el centro y sureste del país provoca lluvias, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el Valle de México. En las zonas altas se espera caída de granizo a su vez, una onda de calor sigue afectando diferentes regiones del país con temperaturas que superan los 40 grados y que se resienten aún más en el campo por la sequía.

“Hace tres años que tenemos una sequía muy grande por aquí”, dijo Juan, ganadero de Veracruz.

“Ya no vemos la puerta, no sabemos ni que hacer porque está muy duro esto. Las vacas están delgadísimas ya en la mañana una ya se cayó y no se podía levantar. La echaron para un pedacito que está más verde ahí, pero vea usted está seco, seco todo, hasta el agua tenemos escasa”, señaló la señora Dora Alda Portugal.