Sepultan a pescador que murió tras el paso de la depresión tropical Lester, en Guerrero

Este domingo fue sepultado en el panteón municipal de Marquelia, el pescador que murió tras la llegada de la depresión tropical Lester, en el estado de Guerrero.

Vicente Luna tenía 50 años. Durante sus últimos 40 años se dedicó a ser pescador. Este sábado, como todos los días, salió a pescar con sus tres hijos. Nunca pensaron que sería la última vez que lo harían porque una corriente de la depresión Lester lo ahogó en el mar, frente a la playa de “La Bocana”.

“La ola nos arropó, nosotros llamamos tumba a la ola, nos arropó, nos cayó en medio de la lancha y de antemano nos hundimos, yo me andaba ahogando y le gritaba a mi papá que me salvara, que me tirara a la boya para salvarme y desgraciadamente si lo hizo él, nos salvó a los tres, éramos cuatro con él incluyéndolo, éramos cuatro personas, él hizo todo para salvarnos a los tres que sobrevivimos, nos andábamos ahogando”, dijo su hijo Pedro Luna.