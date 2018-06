Separar niños de sus padres es ‘la peor tortura’, dice Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, calificó como la peor tortura que puede aplicar un Estado en contra de la sociedad, la separación de niños y padres, como lo hizo el gobierno estadounidense.

El gobierno mexicano debe ser firme y contundente frente a la administración de Donald Trump, aseguró el candidato presidencial.

Y esa brutalidad que hoy está haciendo Donald Trump, de separar a los niños de sus papás, es algo que no se veía desde la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial eso hacían los nazis, sacar a los niños al frío para que la mamá oyera a su criatura llorar y de esa manera pudieran sacarle la confesión a las mamás; no hay tortura más brutal desde el Estado que utilizar a los niños y a los menores para asustar, para amedrentar a los padres. Si él cree que separando a los menores de los padres va a doblegar a nuestro país y que ése es el camino para acabar con la migración, está absolutamente equivocado; a mí me da pena la falta de firmeza y de dignidad que ha tenido nuestro gobierno. Cuando yo sea presidente, se los digo con claridad, la relación será de respeto, pero de respeto mutuo, yo me voy a comportar con dignidad y yo sí voy a defender el interés nacional”, afirmó Anaya Cortés.