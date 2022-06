Separan del cargo a Rafael Gregorio Gómez, titular de Seduvi, por presunto abuso sexual

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Rafael Gregorio Gómez Cruz, fue separado de su cargo por presunto abuso sexual.

La mandataria capitalina explicó, en conferencia de prensa, que estará en el cargo una directora general de la dependencia.

Precisó que se está a la espera que la Fiscalía de la CDMX confirme si existen elementos para investigar a Gómez Cruz.

“Le he pedido que, mientras tanto, se separe de su cargo para saber si realmente… y que muy pronto la Fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo… por lo pronto va a tomar él unos días en lo que se realiza la investigación y va a estar otra compañera, mientras tanto, encargada del despacho, y estamos pidiendo a la Fiscalía que se vea si realmente hay elementos o no, y en función de eso poder tomar una decisión”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.