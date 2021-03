Separan del cargo a cuatro policías de Pochutla, Oaxaca, por agredir a pareja que no usaba cubrebocas

Cuatro elementos de la policía municipal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, fueron separados de su cargo tras detener de manera violenta a una pareja originaria de Puerto Ángel, por caminar en la vía pública sin el uso de cubrebocas.

En este municipio de la costa de Oaxaca, el uso del cubrebocas es obligatorio y quien no la utilice se hace acreedor a una sanción económica y un arresto hasta de 36 horas.

“Pues el día lunes por la tarde querían abordar a una señora acá, y pues mucha gente se opuso ¿no? y no pudieron, no fue la mejor opción, hicieron un mal espectáculo, se ve mal porque la autoridad no debe de actuar de esa manera”, refirió David Martínez Ojeda, testigo.