Separan de su cargo a funcionario de Coyoacán por cobrar para no suspender remodelación de una casa

Daniel Sibaja Cortés, el funcionario de la alcaldía Coyoacán que fue captado en video recibiendo dinero producto de una presunta extorsión a un ciudadano que hacía trabajos de remodelación en su vivienda, fue separado de su cargo.

Te puede interesar: Video: Graban a funcionario de Coyoacán mientras cobraba para no suspender remodelación de casa

Hubo consecuencias luego de la denuncia presentada por En Punto de el caso de corrupción del funcionario de la alcaldía Coyoacán, quien extorsionó a un ciudadano pidiéndole 50 mil pesos mensuales para que pudiera seguir haciendo remodelaciones dentro de su casa. Todo quedó grabado en un video

En ella se dio a conocer cómo el funcionario le pidió a Alberto Guerrero 50 mil pesos a para no suspender la obra en su domicilio, ubicado en el Pedregal de San Francisco.

Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, desde su cuenta de Twiter dio a conocer que Daniel Sibaja Cortés fue separado de su cargo como jefe de la Unidad Departamental de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles.

En el directorio de la alcaldía, su nombre ya no aparece.

La contraloría general de la Ciudad de México también abrió un expediente por el caso de la extorsión realizada por Daniel Sibaja Cortés.

Además informó que dará vista a la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Al ser cuestionado sobre si se trataría de un acto individual, el alcalde de Coyoacán respondió:

“No se, son seis mil trabajadores es bastante difícil decir si tenemos en verificaciones, mercantiles, en muchos lados, es difícil saber si están trabajando en contubernio”, respondió.

En un comunicado la alcaldía de Coyoacán reiteró que en caso de haber otros funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción serán dados de baja para que se les investigue.

No es el único caso de extorsión

Esta no es la única extorsión ligada a la Dirección Jurídica de la alcaldía.

Un restaurantero de la zona de Santa Úrsula Coapa denunció que en febrero de 2019, Rubén Flores, gestor ante la alcaldía, exigió 40 mil pesos para regularizar su expediente.

En 2018, sus tres locales habían sido clausurados por supuestas faltas administrativas.

“Después de que fue el cambio de administración obviamente empieza un modus operandi diferente por la nueva administración y envían gestores a los negocios de la delegación a ofrecerte ayuda por los trámites pendientes que quedaron de la administración pasada”, expuso Julio César, propietario de restaurantes en Coyoacán.

Dos mujeres de la Dirección Jurídica se reunieron con él afuera de la alcaldía.

“Salieron me dijeron que estaba mal mi expediente, que habían dejado todo pendiente y que las personas que me habían extorsionado no habían arreglado nada de mis papeles”, comentó Julio César, propietario de restaurantes en Coyoacán.

Al final no pagó esta extorsión y cerraron sus negocios.

“Nos afectó muchísimo porque no logramos recuperarnos y quebraron”, comentó Julio César, propietario de restaurantes en Coyoacán.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Fernando Guillén.

LLH