Separan del cargo a mandos directivos de penales de Morelos

En Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) separó del cargo a la directora general de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo y a otros mandos del sistema penitenciario estatal.

La dependencia estatal, justifica la destitución de los funcionarios morelenses, con el objetivo de realizar, con transparencia, la investigación sobre los acontecimientos que en las últimas horas se presentaron al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

Las otras personas separadas del cargo son el director general de Reinserción Social, Alejandro Cornejo Ramos y el director general Operativo del Cereso Morelos, Raúl Colín Martínez.

Cuarenta custodios del segundo turno del Centro de Reinserción Social “Morelos” de Atlacholoaya, fueron retenidos la mañana de este jueves por internos que exigían la salida de las fuerzas federales del Cereso y la remoción de directivos.

“Ellos tienen la culpa de esto porque extorsionan a los internos, para todo les piden dinero”, señaló personal administrativo del Cereso de Morelos.

Vehículos de la Guardia Nacional y el Ejército se retiraron a las 10 de la mañana y los custodios fueron liberados.

“No hay heridos no hay nada”, señaló un custodio del Cereso de Morelos.

Casi al mismo tiempo, afuera del Cereso, un grupo de custodios se manifestó para exigir mejoras salariales, la creación de un tercer turno laboral y la renuncia de los directivos del sistema penitenciario estatal. En el Cereso hay 2 mil 300 internos y 150 custodios.

“Es muy difícil contener un penal con un estado de fuerza de esa magnitud. Es muy difícil trabajar 24 por 24”, dijo un custodio.

“14 años sin aumento salarial, sueldos de mil 800, mil 200 compañeros custodios que arriesgan su vida para trabajar”, reveló el personal administrativo del Cereso de Morelos.

Durante todo el día, afuera del centro de reinserción, familiares también exigieron ingresar para ver a sus internos.

“Aquí debería de haber una autoridad que de informes. Yo no había venido porque me dijeron que está muerto. Es Lorenzo ‘N’, pero necesito saber apellidos que alguien aquí me diga, ¿cómo sé que está allá, desde cuándo, está podrido?”, dijo el familiar de un interno.

La protesta impidió la realización de un cateo dentro del Cereso.

“Hacer un operativo al interior del penal para poder encontrar todos los artefactos que están prohibidos, armas, celulares, buscar encontrar lo que pudo causar las lesiones de las personas el martes y miércoles”, dijo Raúl Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.

El Gobierno de Morelos informó que fueron removidos de su cargo la directora general de centros penitenciarios, el director general de reinserción social, y el director general operativo.

Por la tarde, 26 internos ligados al grupo delictivo ” Los Chilangos” fueron trasladados a otro penal.

