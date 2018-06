Separación de familias, luto para derechos humanos, dice René Delgado

El periodista René Delgado consideró lamentable la política migratoria de ‘cero tolerancia‘ que aplica Estados Unidos y que separa a las familias de migrantes sin documentos que cruzan la frontera de México. En la mesa de Despierta con Loret dijo que se viven días de luto para los derechos humanos, no solo de los cientos de niños detenidos sin sus padres, sino para la humanidad; consideró tardía la respuesta del gobierno de México.

Delgado señaló que el gobierno de Donald Trump está usando a los niños como escudo humano para tratar de imponer su política migratoria y afirmó que esta política pone fin a la visión de que Estados Unidos es la meca de la libertad.

Para el periodista, Trump puede argumentar que no quiere que su país se convierta en un campo de migrantes, pero no podrá evitar que sea visto como un campo de concentración.

Creo que Donald Trump puede endosar esa política cruel e inhumana al Congreso de los Estados Unidos, en particular a los demócratas por no fortalecer las leyes migratorias, pero esto lo equipara a un tirano. Puede también él calificar de ladrones, asesinos y mucho más, como dice, a los migrantes que cruzan el (río) Bravo, pero no puede diluir él, el tinte fascistoide de la política que está llevando a cabo”.