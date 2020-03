SEP no suspenderá clases el 9 de marzo por paro de mujeres

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que el próximo lunes no se suspenden las clases por el paro nacional de mujeres.

“Todos los hombres tienen que estar trabajando, porque se supone que el paro es de mujeres”, indicó Esteban Moctezuma, SEP.

Tras ser cuestionado, el secretario de Educación dijo que no se suspenden clases oficialmente.

Informó que las docentes que participarán en el paro avisaron en sus escuelas para que se haga la planeación correspondiente, se cubra a las ausentes y se no se suspendan las clases.

En otro tema, habló sobre el bloqueo a las vías del ferrocarril que han realizado maestros del SNTE, en Veracruz, Puebla y Tlaxcala, en demanda de la democratización del sindicato.

“Bueno, no es el SNTE en su conjunto, la dirigencia no está atrás de eso, eso más bien fue un tema de un grupo relativamente pequeño de maestros que a base de falta de fuerza y razón pues quieren llamar la atención, es un grupo que está tomando acciones que ya ni la CNTE toma, pero no es representativo”, aseguró Esteban Moctezuma, titular de la SEP.