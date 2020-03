SEP adelanta vacaciones de Semana Santa del 20 de marzo al 20 de abril por coronavirus

Las vacaciones con motivo de Semana Santa en todas las escuelas públicas y privadas del país se adelantarán y ampliarán como una medida preventiva por el COVID-19.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, dio a conocer que estas vacaciones serán del 20 de marzo al 20 de abril.

“Estamos hablando de un receso de 30 días donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes sino a toda la comunidad, se tomarán medidas para recuperar dos semanas, 10 días, que no va a haber clases porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar”, dijo Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

Luego de una reunión privada que sostuvieron los titulares del sector educativo de las 32 entidades federativas del país con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma y con Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, se acordó que durante la próxima semana se suspenderán, en todas las escuelas del país, actividades no esenciales, como actos cívicos, deportivos y festivales.

Asimismo, los padres de los estudiantes estarán obligados a llevar todos los días una hoja firmada donde se acredite que sus hijos han cumplido con las medidas de higiene, por su parte, los profesores serán los responsables de que en las aulas no estén presentes alumnos enfermos.

“Se trata de que al llegar a la escuela las madres, los padres y tutores entreguen una hoja en donde se diga que le lavaron las manos al salir de la casa a la niña o el niño, que la revisaron y no tiene fiebre, que no tiene síntomas de tos seca, dolor de cabeza y entregar firmada esa hoja, cada maestra, cada maestro checara que no haya niña o niño enfermos”, mencionó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.