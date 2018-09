SEP informa que 256 escuelas siguen en reparación en CDMX tras el sismo

SEP informa que 256 escuelas siguen en reparación en la CDMX a un año del sismo del 19 de septiembre. Las autoridades educativas detallaron que, de los 759 planteles con daños mayores, 503 ya están terminados.

Además, a un año del sismo, alrededor de 19 mil alumnos de 45 escuelas de nivel básico en la Ciudad de México toman clases en aulas provisionales o en otras escuelas, de acuerdo con un reporte dado a conocer en conferencia de prensa.

Explicaron que 13 mil 994 alumnos de 23 escuelas toman clases en aulas móviles y otros 4 mil 874 alumnos de otras 22 escuelas que están reubicados en otros planteles escolares.

De los 2 mil 800 inmuebles que albergan escuelas en la Ciudad de México, mil 900 resultaron afectados por los sismos. Mil 142 con afectaciones mínimas como vidrios rotos o marquesinas vencidas y en 759 escuelas hubo daños mayores, 9 se demolieron y reconstruyeron en su totalidad.

Entre octubre de 2018 y mayo de 2019 se terminará la rehabilitación de todos los planteles, 111 con recursos del INFINED y 145 que atenderá el Gobierno de la Ciudad de México.

“En muchas de estas obras no se pudo entrar desde un inicio, tenemos escuelas muy particulares […] planteles que colindan con edificios que tienen que ser destruidos y en tanto no se tomen decisiones no podíamos meter ahí a los niños, planteles catalogados por el INBA o el INAH que no pudimos entrar en su momento”, señaló Luis Ignacio Sánchez, titular de la Autoridad Educativa Federal en CDMX.

Resaltaron que, para la habilitación de los planteles, deben contar con el visto bueno de un Director Responsable de Obra (DRO) que constate que el inmueble está catalogado con color verde, que significa que es habitable.

“Todos los planteles de la Ciudad de México tienen ya una fuente de financiamiento, un recurso ya comprometido […] se está buscando la garantía de la seguridad estructural para la habitabilidad y que todas las comunidades escolares tengan la certeza que se trabaja para garantizar la habitabilidad en cada uno de ellos”, apuntó Luis Fernando Domínguez, director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

Anunciaron que trabajan junto con el gobierno de la Ciudad de México en el levantamiento de un censo en las escuelas que se ubican en las 6 delegaciones que resultaron con mayores daños durante los sismos de septiembre de 2017, para elaborar una radiografía de los planteles en zonas de alto riesgo que quedará lista para finales la actual administración.

(Con información de Susana López)

tfo