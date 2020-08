SEP dividirá grupos para regreso a clases escalonado, cuando abran escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé que cuando las escuelas abran, en semáforo verde por la pandemia del coronavirus, el regreso a clases será escalonado, por lo que los grupos serán divididos; medio grupo un día, y el otro medio grupo, otro día.

En entrevista con Ana Paula Ordorica, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que por el momento “no hay condiciones para abrir las escuelas; sería una irresponsabilidad abrir las escuelas y obviamente, conforme vaya bajando la curva de contagios se pueden hacer cosas alternativas”.

Dijo que cuando el semáforo COVID-19 esté en verde, las escuelas se abrirán de manera escalonada.

Explicó que “los lunes va la mitad del salón y los martes la otra mitad y así nos vamos yendo para evitar la proximidad y tener el mayor distanciamiento entre niño y niña”.

Subrayó que el uso de cubrebocas será obligatorio. “Si tú me ves que no me quito el cubrebocas es porque desde hace meses que empezó esto, en una reunión con expertos, quedamos en que íbamos a pedirle a las escuelas que el cubrebocas fuera obligatorio. Yo dije, si lo vamos a pedir, lo tengo que usar para poner el ejemplo, entonces todo esto ha sido parte de un plan que estamos llevando de la mejor manera posible”.

El funcionario destacó que “en la pandemia no hay nada ideal. En la pandemia estamos escogiendo males menores”.

Esteban Moctezuma dijo que gracias a la suspensión de clases presenciales se evitó que hubiera un colapso en los hospitales, por pacientes con COVID-19.

El titular de la SEP añadió que las escuelas tienen que abrir en un momento en que no sea riesgoso para la salud de los niños.

Destacó que así como el sector educativo “fue el primero en salir, va a ser el último en regresar, porque queremos cuidar la salud de niños y niñas, y de las maestras y maestros”, afirmó.

Finalmente, Esteban Moctezuma Barragán dijo que la reapertura de las escuelas será de manera estatal y será decisión de los gobernadores, debido a que los estados tienen cierta autonomía en los calendarios.

“Conforme se ponga en verde un estado, podrá abrir las escuelas, y la decisión además va a ser de los señores gobernadores, porque el semáforo verde quiere decir que la autoridad sanitaria ya está levantando las restricciones sanitarias”, explicó.

Con información de FOROtv.

RMT