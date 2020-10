SEP contempla uso obligatorio de cubrebocas cuando se regrese a clases presenciales

Al inicio de su comparecencia, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, rechazó quitarse el cubreboca para hablar en la tribuna del Senado de la República, pues aseguró que cuando se regrese a las clases presenciales se contempla su uso obligatorio.

“Si gusta quitarse el cubreboca, para que pueda expresarse mejor y pueda expresarse con mayor nitidez, el cubreboca”, dijo Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado.

“Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto, lo que sucede es que las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubreboca obligatorio y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, indicó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.