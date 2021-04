SEP analiza posible regreso de clases presenciales para agosto

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez informó que la SEP analiza que el regreso a clases presenciales sea en agosto, sin embargo, aseguró que lo primero que se trabajará en las aulas será el aspecto socio emocional y posteriormente los contenidos académicos.

“Estamos analizando el proyecto de regreso a clases, efectivamente. Recordemos que lo que queremos es que sea un regreso seguro, paulatino, en dónde no pongamos en riesgo ni a nuestros alumnos ni a nuestros maestros… La idea es que sea en agosto, tentativamente, en julio queremos hacer una propuesta para que se haga un ejercicio de diagnóstico, lo que queremos es que lleguen primero los chicos para saber cómo están desde el punto de vista socio emocional porque no podemos llegar directamente a los contenidos o a trabajar si no sabemos en la parte humana cómo están los niños, los maestros”, dijo la secretaria Gómez.