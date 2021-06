SEP alargará ciclo escolar 2021-2022 tras pandemia de COVID-19

En un documento publicado a través de la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que alargará el ciclo escolar 2021-2022, el cual prevé que inicie el 30 de agosto de 2021 y finalice el 28 de Julio de 2022.

Se trata de una propuesta en la que se establecen diversas disposiciones para reanudar las actividades. Para su entrada en vigor deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

En el documento se propone regresar de forma gradual, escalonada, paulatina, y ordenada; respetando el semáforo epidemiológico.

El ciclo escolar 2021-2022 iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. Posterior a ello, hasta la primera evaluación del ciclo escolar, se realizará un periodo extraordinario de recuperación, con el objetivo de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

Para los especialistas, los días extras que pueda durar el siguiente ciclo escolar, deben ser bien aprovechados.

“Que haya un plan de aprovechamiento para que en efecto se use al máximo este tiempo disponible que está pidiendo la SEP para ampliarlo… Y cómo se va a prevenir que vuelva a suceder esto que menciono, que se termine el programa antes, y después queden unos días donde ya todo mundo sabe que no se hace nada, que si quieren van, si no, no, eso es lo que se debe prevenir, porque no estamos en momento de desperdiciar días que pueden ser bien aprovechados”, declaró Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas CINVESTAV.