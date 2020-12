Están sentadas las bases de la transformación, destaca AMLO en mensaje por dos años de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su mensaje por los dos años de su Gobierno, que ya quedaron sentadas las bases de la transformación del país.

En su mensaje, que tuvo una duración superior a los 40 minutos y se realizó en el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario destacó los cambios que se han hecho en México desde el 1 de diciembre de 2020.

A continuación explicó en qué consisten las bases que perseguía su movimiento tras asumir el poder.

“¿En qué consiste sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución. Hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no censura a nadie, nos e violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”, señaló.