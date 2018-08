Hay señales contradictorias en el proceso de transición, dice René Delgado

En el proceso de transición se ven señales contradictorias por el contexto en que ocurren, como la liberación de Elba Esther Gordillo, dijo el periodista René Delgado en la mesa de Despierta con Loret.

Delgado detalló que se viven días singulares y “quizás históricos”, pero de pronto hay señales contradictorias sobre la posibilidad o imposibilidad de reponer el horizonte nacional.

Lo ocurrido el día de antier, en particular en relación con el arranque oficial y formal del proceso de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, es bastante entusiasmador. Estuvieron ahí dos gabinetes, cuando antes la costumbre política lo ocultaba prácticamente hasta la víspera de la posesión. Eso me parece una novedad. Dos, me parece que fue muestra de civilidad e incluso fue muestra de reconocimiento del contrario sin ocultar las diferencias. Hubo también cortesía sin incurrir en hipocresía política, entonces de pronto esos signos entusiasman”.