Senadores solicitan más tiempo para determinar desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato

La Comisión de Gobernación del Senado de la República decidió pedir más tiempo para determinar si procede o no la declaratoria de desaparición de poderes que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN) para Veracruz, y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para Tamaulipas y Guanajuato.

Te recomendamos: Morena y PAN se enfrentan por desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas

La Ley Reglamentaria establece un plazo de 5 días, a fin de que los senadores se pronuncien sobre estas solicitudes, sin embargo, aún no cuentan con un análisis técnico y jurídico suficiente para tomar una decisión en ninguno de los 3 casos, explicó el presidente de esta Comisión, Cristóbal Arias.

En entrevista, el senador de Morena afirmó que sí hay situaciones de crisis que generan ingobernabilidad e inseguridad en los 3 estados, pero tampoco son privativos de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.

Aún no hay una decisión tomada, hoy no estábamos en condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de declarar desaparecidos los poderes, lo que estamos haciendo es solicitarle a la Mesa Directiva del Senado que nos autorice un plazo mayor de los 5 días que establece la ley reglamentaria, lo que estamos haciendo es ganar tiempo para el análisis jurídico, para el análisis técnico de investigación y, en su momento, ver cuál va a ser la determinación, entonces, pues yo diría la moneda sigue en el aire, no hay decisión sobre si se va a declarar o no la desaparición de poderes en los tres estados, en alguno o en ninguno”, indicó Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación.