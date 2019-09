Senadores se pronuncian sobre caso de Manuel Bartlett

Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigue las cuentas bancarias del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Presentó formalmente dos denuncias, una de carácter administrativo ante la Secretaría de la Función Pública y otra penal ante la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Bartlett Díaz.

En conferencia de prensa, la senadora panista dijo:

En el pleno, la senadora Gálvez reiteró su petición de que se investigue al funcionario.

Posteriormente, en el debate para aprobar la reforma que combatirá a empresas fantasmas, el senador de Morena, José Narro, respondió a la legisladora panista.

A las empresas que están presionando seguramente a Bartlett para doblarlo, para que les faciliten y les den condiciones a grupos de empresas y a inversionistas que quieren que se les entregue con charola de plata el tema energético del país, o sea, no hay casualidades, hay intereses que están detrás de lo que aparece y lo que sucede de todos modos que se haga la investigación, yo no protejo a Bartlett, yo creo que él va a poder defenderse, pero es claro que hay intereses atrás de lo que sucede”, refirió José Narro, senador de Morena.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó en conferencia:

Lo de Bartlett creo que está en un proceso, según escuché, de la Secretaría de la Función Pública y que no hay situaciones que ameriten conductas ilegales. Miren, hasta fuegos me salieron por la fiebre. Para qué me meto en broncas con otros temas que no me correspondan”, dijo.