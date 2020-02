Senadores del PRI desestiman investigación contra EPN; el presidente no la dicho, señala Osorio Chong

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, desestimó una versión periodística según la cual el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado a raíz de las primeras declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Te recomendamos: Detectan anomalías millonarias en sexenio de EPN

“A partir de lo que sale en un medio de comunicación no puedo yo convalidar. Tiene que ser a partir de lo que dice la autoridad, y ni más ni menos el presidente de la República hoy dijo que no tenía conocimiento al respecto de ninguna indagatoria o ningún elemento contra el expresidente. Yo creo que es la que vale, la de la autoridad”, dijo Osorio Chong.

Lo respaldaron, en entrevistas por separado, otros senadores priistas.

“Yo no tengo ningún dato que pudiese hacer pensar eso y, creo que las versiones periodísticas, son justamente eso, versiones periodísticas y es solamente la autoridad, en este caso, la Fiscalía quien sabe si tiene o no alguna investigación que involucre al expresidente, sino a funcionarios del gobierno pasado. No hay que darles mucho crédito, más bien esperar a que la autoridad tome acciones, si es que lo va a hacer”, apuntó Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

“No hacer juicios de valor, o sea, no hay que judicializar la justicia, ni politizar la justicia, porque entonces caemos en subjetividades a filtraciones, esperemos mejor lo que digan las autoridades competentes”, expuso Manuel Añorve, vicecoordinador de los senadores del PRI.

Osorio reitera lejanía a Lozoya

El coordinador de los senadores del PRI reiteró que su relación con Emilio Lozoya nunca fue cercana, como también lo han señalado en versiones periodísticas.

“Lo rechazo categóricamente, reitero lo que dije, no tengo nada que esconder, ni la relación con personas, ni amistades, y por supuesto que sí a Lozoya le preguntan, seguramente les va a decir lo mismo, porque con mi área no tenía más que ver temas de seguridad con él. Yo no tuve más que relacionarme de manera institucional, no personal, a pesar de que había una relación con él, seria, amistosa, pues tampoco hubo oportunidad de llegar a más en esa relación”, sostuvo el senador Osorio Chong.

Fueron entrevistados en el marco de la sesión de este jueves en el Senado.

Con información de Claudia Flores.

LLH