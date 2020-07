Senadores planean otorgar un Ingreso Básico Universal por Covid-19

Senadores de los diversos partidos exploran la posibilidad de hacer una reforma que permita otorgar un Ingreso Básico Universal para aliviar la situación económica de millones de mexicanos que se encuentran en crisis por la pandemia de Covid-19.

En el foro virtual “Por un ingreso vital: Perspectivas Internacionales”, conocieron experiencias de otros países que ya lo establecieron.

En este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, dijo que un estado democrático debe ser responsable de garantizar la subsistencia de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Reconoció que se tienen que redoblar esfuerzos en pro de las personas más necesitadas y buscar soluciones innovadoras que respondan a los efectos de la pandemia que ha impactado a todos los países por igual.

“El Ingreso Básico Universal, nosotros como mayoría legislativa y como presidente de la Junta de Coordinación Política me parece pertinente y me parece prudente que discutamos fórmulas que puedan unificar la política social o que puedan incorporar nuevos esquemas de política social frente a la pandemia. El único problema, tenemos que buscar de dónde provienen los ingresos para fortalecer este programa enorme, en el cual yo comparto y coincido. Me parece que es pertinente entrar a la discusión en nuestro país y en todo el mundo, porque los efectos de la pandemia van a ser dolorosos y van a ser devastadores en nuestras economías regionales, en todo el mundo”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.