PAN y PRD critican propuesta de Morena para facultar al INEGI a medir riqueza

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron la propuesta del dirigente nacional de Morena para que el INEGI mida la desigualdad, la concentración de la riqueza y tenga acceso a información financiera y bursátil de los mexicanos.

Te recomendamos: Morena propone que Inegi revise información fiscal de ciudadanos

En video conferencia, la senadora panista, Xóchitl Gálvez, dijo.

Ahí está una distracción más que sabemos que es inconstitucional, nadie puede entrar a tu casa, nadie, nadie puede entrar, eso es clarísimo en la Constitución, nadie puede ser molestado en su domicilio, ¿cómo que se van a ver cuántos calzones tengo?, por favor, y si de qué marca son, porque si son de esta marca valen 30 pesos y si son de la marca china valen 800 pesos. Entonces, ya me imagino dándole mis calzones, mis calcetines al cuate que venga. Eso es imposible, simplemente me parece una estupidez del tamaño del mundo”, explicó la senadora Xóchitl Gálvez.

Vía telefónica, el coordinador de los sensores del PRD, Miguel Ángel Mancera, lo calificó como un despropósito:

Darle al INEGI que es un órgano estadístico, de apoyo técnico esa facultad, verdaderamente sería un despropósito, no tiene sentido pues. Es intrusivo, obviamente esta reforma en los términos en los que se está planteando puede afectar garantías constitucionales, se tiene que revisar muy bien, me parece que es algo que no puede ser”, afirmó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.