Senadores del PAN se oponen a INE por posponer consulta para Revocación de Mandato

Senadores del PAN se opusieron a la decisión del INE de posponer dos semanas la realización de la consulta para la revocación de mandato.

Damián Zepeda explicó que los plazos están fijados en la Constitución y son obligatorios para la autoridad electoral.

Criticó que se empate con el inicio de las campañas electorales del 2022.

“Haríamos un llamado a que se respete la Constitución… tampoco se puede hacer lo que ahora quiere hacer el INE, aunque tenga una buena intención. Lo que nosotros quisimos cuidar es que no se cruzara con los procesos electorales del 2022. Esa es la explicación por la cual se puso antes, en marzo, a inicios la revocación para este año. Si se pone en la fecha que trae el INE, van a haber iniciado, no nada más los procesos, las campañas de los procesos 2022 y eso no es correcto porque entonces se puede contaminar el proceso electoral… Pero, no, no es una buena idea la fecha que están proponiendo, primero, porque va en contra de la Constitución y segundo, porque se cruza con los procesos electorales”, dijo Damián Zepeda, senador del PAN.