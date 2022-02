Senadores de Morena, PAN y MC critican declaraciones de Arturo Zaldívar sobre Guardería ABC

Los coordinadores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado criticaron las recientes declaraciones del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con las presuntas presiones que recibió del expresidente Felipe Calderón, para no inculpar a familiares de su esposa Margarita Zavala, por el incendio de la Guardería ABC, en el que murieron 49 niños, en Hermosillo, Sonora.

En declaraciones, por separado, señalaron.

“Por qué los funcionarios, políticos, actores, declaran después de muchos años, por qué no hacerlo en el momento, por qué no tener la decisión y firmeza de declararlo cuando están sufriendo esas presiones, ya a destiempo. No sé por qué emitió esta declaración y levantó de nuevo una discusión pública que no va a terminar o hacia dónde va. No le resto valor a su dicho, ni le restó credibilidad a su expresión, lo que a mí me parece que, si el destiempo te genera un proceso al menos de duda, por qué no se hizo en aquel momento, esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él, tenga las pruebas”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

“Pareciera lo que están buscando es tratar de golpear una persona, a un personaje público, que fue presidente, que a mi juicio fue un excelente presidente y que, al final, por la referencia que tiene, por el antecedente que tiene con el Partido Acción Nacional pues podría golpear al PAN. A mi juicio me parece que hubo un evento muy lamentable y que, a partir de él, tristemente se quiere sacar raja política, así es como yo lo veo”, señaló Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.

“Yo lo que pregunto es ¿por qué hasta ahora? Por qué hasta ahora se denuncia esta relación tan complicada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es decir, lo que tenemos en este país son muchas historias de esta naturaleza y por qué hasta ahora se empiezan a denunciar”, afirmó Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC.