Senadores exigen investigación por espionaje en Senado de la República

Los senadores Mauricio Kuri y Mónica Fernández hablaron en ‘Despierta’ sobre la denuncia de espionaje en la sala de juntas del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y exigieron una amplia investigación.

Entrevistado por Danielle Dithurbide, Mauricio Kuri, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República reiteró que no importa quién quitó los micrófonos, sino quién los puso y defendió la intervención del Ministerio Público en el caso.

Explicó que los micrófonos fueron colocados en la zona más sensible de la sala de juntas del partido.

Mauricio Kuri comentó que el 5 de marzo de 2020, a las 11 de la mañana, la senadora Xóchitl Gálvez le alertó que alguien externo a la bancada estaba pasando información afuera o en su caso había micrófonos.

“En ese momento no hice caso, a las dos de la tarde se acerca una colaboradora mía que es la directora administrativa y me enseña los micrófonos que encontraron…ella al momento de que nos dice Xóchitl eso, se decide mandar a la gente de mantenimiento a revisar la parte de arriba del plafón, fui inmediatamente a ver a la persona que los encontró y me enseña las fotos de cómo estaban, cortó los cables y me entregó los micrófonos”.