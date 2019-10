Senadores exigen a Barbosa disculpa pública por sus dichos

“Todos los que ganamos el primero de julio de 2018 porque yo gané, me arobaron, pero los castigó Dios”, esta declaración que hizo Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, en un acto realizado en el municipio de Huejotzingo provocó molestia en el pleno del Senado de la República.

Te recomendamos: Dios castigó a quienes me robaron la elección, dice Miguel Barbosa

Al inicio de la sesión ordinaria, senadores de las diversas bancadas condenaron las expresiones y le exigieron una disculpa pública.

Dijeron que el gobernador Barbosa lastimó a los amigos, familiares y deudos del fallecido senador Rafael Moreno Valle, quien fuera coordinador del PAN y de su esposa, la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso.

Fueron justamente legisladores del PAN, quienes primero plantearon su inconformidad y exigieron la pronta comparecencia del fiscal General de la República y del secretario de Comunicaciones y Transportes para que rindan un informe de las investigaciones al Senado.

Hablar de que es un castigo, podría dejar a la intención de quien se encargó de llevar a cabo ese castigo, porque Dios no baja y castiga a las personas, creo que lo más importante es que se investigue si realmente fue un accidente o fue un atentado”, refirió Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.

Senadores del resto de las bancadas también condenaron las expresiones del gobernador de Puebla.

Es el colmo que un gobernador se exprese de esa manera, a lo mejor creen que no tienen quien los defienda, sí tienen quien los defienda”, dijo Mario Zamora, senador del PRI.

En entrevista, el coordinador de los senadores de Morena, también lamentó las expresiones del gobernador Barbosa.

No hay que meterse con los muertos, ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes, para qué remover cenizas que pueden causar más polarización y confrontación. Yo no estoy de acuerdo, yo respeto la memoria de quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflictos”, subrayó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.