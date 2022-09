Senadores del PAN y PRD rechazan propuesta de consulta sobre militarización de AMLO

Pese al anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de realizar una consulta ciudadana sobre la permanencia de las Fuerzas armadas en materia de seguridad pública hasta el 2028, senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que continuará el trabajo legislativo para votar la reforma constitucional.

“Mira, nosotros tenemos el proceso político, yo creo que en el marco que planteó el Ejecutivo federal es una consulta que no es el esquema constitucional, es más bien una consulta que se da seguramente en el marco político, es otro tema. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo legislativo”, indicó Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado.

Por su parte, la senadora del PAN, Kenia López, advirtió que su grupo parlamentario no avalará la nueva propuesta que prepara Morena en el Senado.

“Absolutamente no porque la estrategia es una estrategia fallida, porque claramente ya tenemos cuatro años y los resultados son feminicidios, asesinatos, desaparecidos. No vamos a continuar con esta estrategia y no la vamos a respaldar”, aseguró Kenia López, senadora del PAN.