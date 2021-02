Senadores del PAN respaldan a gobernador de Tamaulipas tras acusación de FGR

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado cerró filas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Aseguraron que se trata de una clara persecución política con propósitos electoreros.

“Las y los senadores del PAN expresamos nuestro total respaldo al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ante las acusaciones que buscan desacreditarlo. El presidente dice no hay persecución ni cacería de brujas, lamentable que el presidente haga esa declaración, tenemos una Fiscalía autónoma independiente. El presidente cómo conoce esa acusación, si es que existe, ahí es donde el presidente denota realmente que está metido en una persecución política. Explicación no pedida, acusación manifiesta. No es posible que el Poder Ejecutivo sepa de los asuntos de lo que se supone hoy es una Fiscalía autónoma e independiente y que el fiscal obviamente se esté prestando a este tipo de juegos. Esto es persecución política”, indicó Erandi Bermúdez, coordinador de los senadores del PAN.