Senadores del PAN celebran captura de César Duarte

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) celebraron la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Dijeron que se trata de un logro para el gobernador de esa entidad, Javier Corral, pero reconocieron que no hubiera sido posible sin el apoyo del Gobierno Federal.

“El día de ayer con su captura se logra algo que parecía imposible y que tiene muchísima trascendencia tanto en lo local como en lo nacional. Ojalá, esperamos que esto no quede como un chivo expiatorio y se llegue a fondo para desmantelar toda la red de complicidades que ayudaron a salvarlo, lo encubrieron, lo protegieron y se beneficiaron también de su corrupción, de sus atracos. Debo reconocer que esto fue posible gracias al cambio del Gobierno federal, que el anterior protegió al exgobernador César Duarte”, comentó el senador del PAN, Gustavo Madero.

“Yo creo que hay que celebrarlo, pero no podemos decir que ya por eso este gobierno saca 10 en la lucha contra la corrupción”, apuntó Xóchilt Gálvez, senadora del PAN.

Madero podría contender por el gobierno de Chihuahua

En video conferencia, el senador Madero reveló su interés de contender por la gubernatura de Chihuahua en relevo de su compañero panista, Javier Corral.

“Yo ya lo he dicho a todas luces y con todas sus letras: yo voy a buscar la candidatura por el Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Chihuahua, para continuar los trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral y me interesaría participar en esta contienda y ganarla, y lograrlo, los tiempos aún no son, los tiempos ahorita son de atender la emergencia, la crisis, la pandemia y la recesión que viene, por eso sí veo la insistencia de muchos de hablar de las elecciones, pero de aquí entonces hay todo un camino de lágrimas, de sudor y de sangre de muchos mexicanos, antes de que se presente ese resultado”, dijo Gustavo Madero, senador del PAN.

Con información de Claudia Flores.

