Senadores de oposición de México se congratulan por triunfo de Joe Biden

El bloque de oposición en el Senado de la República, integrado por PAN-PRI-PRD y MC se congratuló por el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos.

Te recomendamos: Relación de México con nuevo presidente de EEUU será la mejor posible: Ebrard

Legisladores de estos partidos se declararon listos para iniciar los trabajos para la construcción de una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, bajo los principios históricos de responsabilidad compartida, confianza y respeto mutuo.

Hicieron votos para que América del Norte se mantenga como la región más próspera, competitiva e incluyente del mundo.

Estas bancadas consideran que con el espíritu renovado de cooperación se podrá detonar a plena capacidad el T-MEC y así generar empleos dignos y bien remunerados en ambos lados de la frontera, avanzar en el desarrollo de energías limpias, asumir medidas decididas para el cuidado y protección del medio ambiente y para generar certidumbre y confianza para las inversiones.

Luego, en conferencia a distancia, la panista Gina Cruz, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y su compañera de bancada, Alejandra Reynoso, criticaron que, hasta ahora, el gobierno mexicano no ha expresado un reconocimiento a Joe Biden, por su triunfo electoral.

“De que lo prudente es esperar hasta el 12 de diciembre cuando el Colegio Electoral dé un ganador, es un error histórico, no únicamente no es prudente, habrá una fractura en la relación México-Estados Unidos, pues habrá que tener mucha diplomacia para poderla reconstruir. Yo creo que el presidente de la República debería de entender que no se trata de ideologías, sino de acciones de diplomacia y congruencia con la realidad”, refirió Gina Cruz, Presidenta Comisión Relaciones Exteriores América del Norte.