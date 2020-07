Senadores de Morena se practican prueba de COVID-19

Para la sesión de este miércoles en el Senado, los integrantes de la bancada de Morena se practicaron un examen previo a fin de detectar COVID-19.

Su coordinador Ricardo Monreal explicó en entrevista, que cada bancada tuvo opción de practicar pruebas a sus legisladores, pero con recursos de su grupo parlamentario.

En entrevista, el coordinador de Morena informó que aún no hay seguridad de que el Congreso pueda iniciar su período ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre con la presencia de los legisladores.

“No, no estoy seguro, no estoy seguro. Creo que es incierta esa información o esa respuesta. No sabemos. El 1 de septiembre vamos a esperar”, refirio Monreal.