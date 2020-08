Senadores de Morena compran cachitos para la rifa del valor avión presidencial

El coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que de 61 integrantes de su bancada, 54 compraron billetes de lotería para el sorteo del equivalente al valor del avión presidencial que se celebrará el 15 de septiembre.

Te puede interesar: Cachitos de rifa de avión presidencial que no se vendan irán a sector Salud

Veintiséis senadores compraron el equivalente a 100 mil pesos que les serán descontados en cuatro quincenas de su dieta.

Entre ellos, el propio senador Monreal.

“25 mil pesos me representa como el 40 por ciento de mi dieta. Lo invertí dos meses para ser solidario con este esfuerzo. De los 100 mil fueron como 26; 14 de 30 mil por los dos meses y otros de 20 mil y 10 mil. En el caso nuestro les quiero decir con toda honestidad, se lo planteé al grupo, hubo sólo siete senadores y senadoras que no compraron nada, que no quisieron hacerlo”, destacó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El senador Monreal fue entrevistado en el marco de su asamblea plenaria.

También informó que pagará un retrato que le quiso regalar su compañera de bancada Nestora Salgado, en agradecimiento a las atenciones que tuvo con ella cuando enfermó de COVID 19 y debió ser trasladada emergencia a un hospital de la Ciudad de México en una aeronave de la Secretaría de Marina.

“Yo le pedí que, como no puedo recibir regalos, que lo pagaba con mi salario al artista. Y, lo aceptaron”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El retrato fue hecho en Olinalá, Guerrero.

Con información de Claudia Flores.

LLH