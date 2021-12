Senadores cuestionan a gobierno de Cuitláhuac García por detención de José Manuel del Río

La detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, causó reacciones en contra del gobernador de esa entidad, Cuitláhuac García.

En sus redes sociales, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría morenista, fijo así su postura en torno a la aprehensión de su cercano colaborador.

Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y, no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que solicitará la desaparición de poderes, ante los abusos del gobernador veracruzano.

En una conferencia desde Xalapa dijo que se trata de un preso político, luego de que el Río Virgen fue acusado del homicidio de un candidato precisamente de MC.

Que lo oiga bien quien hoy transitoriamente está en Palacio de Gobierno y pronto habrá de retirarse por incompetente, por no dar resultados y por traicionar los principios esenciales de la vida democrática de Veracruz y de México”, afirmó Dante Delgado, coordinador de los senadores de MC.

“Que conforme al artículo 76, fracción V, solicitará al Senado de la República investigue estos hechos indignantes para que de proceder demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional. Veracruz no merece un mal gobierno, de que no vamos a permitir una injusticia de estas dimensiones.

Otros coordinadores del Senado también cuestionaron la aprehensión.

“Si no hay datos de prueba sólidos, fidedignos, lo que debería haber es una libertad del compañero del Senado de la República. Que no debe politizarse la justicia, que no debe de mezclarse la política y la justicia. El llamado que hacemos es a que prevalezca el Estado de derecho y a que se respeten todas y cada una de sus garantías en este tema”, dijo Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.