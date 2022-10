Senadores cambian reglas para que secretarios de la Defensa y Marina no hablen en comparecencia

De última hora, al cierre de la sesión, el pleno del Senado aprobó un cambio de reglas para la comparecencia del gabinete de seguridad que se realizará este miércoles, como parte de la glosa del Informe Presidencial.

Con el voto de la mayoría y sus aliados, se aprobó que los secretarios de la Defensa y de Marina no harán uso de la palabra y que solo acompañarán a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien hará una exposición y será la única que responda a las preguntas de los senadores.

Luego, en entrevista, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementeria, acusó un albazo aun cuando ni él ni sus compañeros de bancada se opusieron al momento de votarse en el pleno.

“Es una descortesía, sí, por parte del grupo mayoritario haberlo hecho, haber pasado un albazo, que es lo que es. El cambio fundamental es que sólo comparecerá, hablará, hará uso de la voz la secretaria de Seguridad y pudiendo acompañar, ni siquiera establece ninguna obligación de asistir o no, por parte de los secretarios de la Marina y del Ejército. No, bueno, es que justo lo acaban de comunicar, lo acaban de subir en este momento. Lo que pasa es que esto pasó de inmediato, no avisaron”, aseguró Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.