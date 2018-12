Senadores aprueban en lo general la Ley de Ingresos 2019

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 70 votos a favor 49 en contra y 4 abstenciones, la Ley de Ingresos 2019.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano votaron en contra y criticaron no sólo la Ley de Ingresos, sino todo el Paquete Económico para el año entrante.

🔴 Inicia en el Pleno del Senado el análisis de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. pic.twitter.com/bxfyFQZ42v — Senado de México (@senadomexicano) December 20, 2018

La senadora del PRI, Vanessa Rubio, explicó que votaron en contra de esta Ley porque en los criterios generales de política económica se contempla un paquete de estímulos fiscales especiales de ISR e IVA en la franja fronteriza, pero no se les dieron a conocer las cifras exactas de a cuánto ascenderán en total esos estímulos y de donde se van a obtener esos recursos.

“Cuánto le va a costar a los mexicanos ese paquete de incentivos que se pretende presentar por decreto en enero, entonces si tenemos un problema estructural grande, se nos pide una prueba de fe, se nos pide dar un cheque en blanco en la ley de ingresos de la federación cuando se reconoce al mismo tiempo que no conocemos los detalles del decreto que se va a presentar en enero […] No podemos hacer eso y por eso es que no podemos votar esta ley de ingreso de la federación en el caso del grupo parlamentario del PRI a favor […] No podemos vendarnos los ojos”, defendió Vanessa Rubio.

El estímulo fiscal para la región fronteriza dejará un hueco en los ingresos del país que no está claramente cuantificado. Me dejó tranquila afirmación pública del Ssrio Herrera @SHCP_mx: no se tocarán fondos de estabilización para compensar este faltante. #LeydeIngresos2019 pic.twitter.com/KijAwhegbk — Vanessa Rubio Márquez (@VRubioMarquez) December 21, 2018

Movimiento Ciudadano anunció su voto en contra de la Ley de Ingresos porque no se eliminaron los impuestos a la gasolina.

“Este posicionamiento es para manifestar que la bancada de Movimiento va en contra de la Ley de Ingresos. En primer lugar, ya lo quieran ver como galón o como litro, esto es para el pueblo de México, a quienes les prometieron que iba a haber reversa al gasolinazo. Este es el litro, el problema es que el litro incluye cinco pesos de IEPS federal, cincuenta centavos de IEPS estatal, veinte centavos de combustible fósil, y luego un IVA de 3.5 pesos”, dijo el senador Samuel García.

Tenemos que dar batalla para eliminar el #Gasolinazo. Podemos lograrlo sólo con la presión de los ciudadanos. ¡Sí es posible! Aquí te explico en un nuevo video https://t.co/jaTcRFOKt5 Ayúdanos con tu firma en @Change: https://t.co/4hzYgA3iSs — Samuel García (@samuel_garcias) August 9, 2018

Gustavo Madero, del PAN, criticó que “se fortalecen las políticas económicas centralistas, asistencialistas. Pero, sobre todo, nostálgicas, nostálgicas porque asumen que el desarrollo de las regiones se genera, ¿saben cómo?, con ferrocarriles, como don Porfirio, hace más de cien años, así piensan detonar el crecimiento […] También, representan cuentas alegres, las estimaciones de la plataforma de producción petrolera […] cuentas alegres también y ya lo mencionaron ahorita es el precio del petróleo”.

@lopezobrador_ criticó a los gobiernos neoliberales porque el crecimiento anual del PIB fue solo del 2.5%.

Ahora propone en su sexenio seguir igual. https://t.co/7ezYlsvK0U pic.twitter.com/t9REbSUEAd — Gustavo Madero (@GustavoMadero) December 19, 2018

Senadores de Morena y el PT defendieron el contenido de la Ley de Ingresos.

El morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, apuntó que el paquete económico del próximo año “refleja el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Descansa en la observación escrupulosa del principio de austeridad la base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos, y hacia la infraestructura para el desarrollo de largo plazo. La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del próximo año, presentada por el Ejecutivo Federal no contempla nuevas contribuciones ni aumentos a las vigentes”.

El petista, Joel Padilla, reviró a la oposición pidiendo que se ahorren “sus consejos, no los necesita el presidente de México […] nos dejan un país destrozado ahora quieren venir a decirnos como sacar adelante a este país, AMLO hará justicia a los pobres, AMLO sabrá sacar adelante a la nación”.

Félix Salgado, senador por Morena, señaló que “ya se les acabó, se acabó la ubre; le jalaron recio, se acabaron el país, lo dejaron destrozado, no se midieron y por eso el pueblo los castigó el 1 de julio, no va a haber gasolinazo”.

Los senadores hicieron 30 reservas para discutirlas una a una en lo particular.

La Ley de Ingresos para el 2019 prevé obtener un total de 5 billones 838 mil millones de pesos, de los cuales 3 billones 311 mil corresponden a impuestos.

