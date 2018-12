Senadores acuerdan iniciar trámite para nombrar ministro de la Corte

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó iniciar el trámite legislativo para nombrar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relevo de José Ramón Cossío.

Este viernes sesionará la Comisión de Justicia para escuchar a los 3 candidatos propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es que la semana entrante se someta a consideración del pleno el nombramiento.

Le senadora de Morena, Marybel Villegas, integrante de la Junta de Coordinación Política, reveló que en su bancada hay simpatía por las dos candidatas mujeres, Loretta Ortiz y Celia Maya, aunque José Luis González Alcántara Carrancá tampoco está descartado, aclaró.

“El coordinador hoy fue muy claro, no hay una línea sin embargo muchas mujeres de Morena, del grupo parlamentario que prácticamente somos el 50%, hay una simpatía hacia las mujeres […] el coordinador ha tratado de sacar el consenso por unanimidad y que sea un perfil no solo con un currículum sino que con la importancia que tiene hoy en México ser ministro de la Suprema Corte o ministra […] el nuevo ministro o ministra que entrará pues tiene que estar consciente de las nuevas reglas que son parte de esta cuarta transformación […] estaremos pasando ya el dictamen para el próximo martes, tentativamente pero no es necesario, posiblemente no se llegue a un acuerdo y se pase al próximo jueves”, explicó Villegas.

En otro tema, los reporteros preguntaron a la senadora Villegas si también serán disminuidos los salarios de las fuerzas armadas.

“Sí se va a tocar, quiero decirte, sí se va a tocar, o sea la austeridad es para todos […] la transformación va en serio, no solo de dientes para afuera”, apuntó.

Ningún otro senador hizo declaraciones luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política.

(Con información de Claudia Flores)

