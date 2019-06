Senadoras llamarán a comparecer a encargada de Bienestar

Senadoras que integran El Frente por la Niñez junto con padres de familia y responsables de Estancias Infantiles que fueron afectadas por la eliminación del presupuesto para este fin, buscarán la comparecencia ante la Comisión Permanente de María Luisa Albores, secretaria del Bienestar.

En conferencia de prensa, las legisladoras señalaron que quieren una explicación por parte de la funcionaria luego de haber rechazado e incluso haber calificado como “aberrante” la recomendación que, sobre este asunto, hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En caso de que esa explicación no les satisfaga, legisladores de oposición presentarán ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, por no cumplir con la recomendación, advirtieron.

Para que la secretaria asista a la Comisión Permanente a efecto de que explique su negativa y en caso de que las causas que haga valer sigan siendo insuficientes, se denuncie ante el Ministerio Público por las afectaciones que está generando su negligencia y su actuar”, amagó Kenia López, senadora por el PAN.

Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión para los derechos de la Infancia y la Adolescencia del Senado, dijo que lo aberrante es que este gobierno atente contra la democracia y desprecie a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el autoritarismo como respuesta y la descalificación como práctica cotidiana.

La senadora panista hizo un exhorto “a que pare la destrucción de las instituciones, a que pare la destrucción de la política de acompañamiento a miles y millones de familias, a las más necesitadas, a las más vulnerables en todo el país. Hoy hacemos un llamado a que se detenga ya está destrucción cotidiana de la libertad y de la democracia”.

Lía Limón, exdiputada federal e integrante del Frente por la Niñez, anunció que se recurrirá a instancias internacionales para que el gobierno federal restituya el programa de Estancias Infantiles.

Fanny Fuentes, responsable de una estancia infantil en Iztapalapa, dijo que ella no es “ninguna corrupta, que yo no robé a nadie, que yo he dado la atención a cada niño que he tenido durante ocho años en mi estancia […] El presidente está entregando el subsidio directamente a los padres y los padres se están quedando con ese dinero y, el presidente tiene que ver por la niñez, es un derecho de nuestros niños”.

El Frente por la Niñez aseguró que la secretaria del Bienestar podría enfrentar una pena de tres a nueve años de cárcel por desacato judicial al no dar cumplimiento a los amparos que protegen a 626 estancias infantiles para que se les restituyan los recursos retroactivamente.

(Con información de Claudia Flores)

tfo