Senadoras cuestionan retraso para activar alerta de género

Senadoras de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República cuestionaron a la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ángela Quiroga, por el retraso e ineficacia para activar la alerta de género.

La senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena, señaló que hay numerosos llamados de organizaciones de la defensa de la mujer solicitando apoyo por los feminicidios en estados como Guanajuato, donde la CONAVIN no ha enviado los protocolos de protección a la mujer.

El gobierno federal saliente deja una enorme deuda pendiente con las organizaciones civiles; han sido ignoradas y tratadas sólo con simulación discursiva. Necesitamos instituciones que escuchen a la ciudadanía y que atiendan a las víctimas. #NoMásViolencia #NiUnaMás pic.twitter.com/Fis14uxXfe — Martha L. Mícher C. (@MaluMicher) November 22, 2018

“Para mí como senadora y mujer chihuahuense conocer las razones que llevaron a la Conavin a tomar esa decisión. Así como las declaraciones no conducentes a la declaratoria de alerta en 8 de los estados que la solicitaron tal como es el caso del estado de Guanajuato, en el que, de 2014 a la fecha, se han incrementado los asesinatos violentes de mujeres en 150 por ciento. Asesinato en los cuales, además, es notable la tortura y el odio sobre el cuerpo de las mujeres”, cuestionó Caraveo.

“Yo creo que el Gobierno Federal los últimos gobiernos nos han caracterizado como si fuéramos números, como si fuéramos cifras y, la verdad, es que somos humanas […] Quiero decirles que, en Michoacán en el mes de Julio, por ahí, en un mes tuvimos 40 muertas, 40 asesinadas. Una cifra alarmante, el gobernador no le dio importancia”, abundó Blanca Estela Piña.

Debemos terminar con las brechas que limitan y obstaculizan la labor de la @Conavim_Mx. Hoy no hemos alcanzado la justicia plena que merecen las mujeres víctimas de violencia. #NiUnaMás pic.twitter.com/ZYqgr5CDbY — Martha L. Mícher C. (@MaluMicher) November 22, 2018

La comisionada Ángela Quiroga respondió que el principal problema que tiene este organismo es que hay estados que mandan informes de la violencia contra la mujer de forma tardía.

Además, esos informes carecen de protocolos de actuación claros, lo que dificulta su labor.

“Yo he encontrado falta de información, de cómo funcionan estos grupos de trabajo, como toman decisiones. Se desarrolló en la página de la Conavin un espacio donde todas las alertas de género están […] Todos los documentos, todas las actas, todos los oficios […] Lo informes del estado que, si los envían a tiempo, yo les diría que en el 99 por ciento no se entienden. No se envían completos, las páginas no abren los anexos, no se entienden, no están bien relacionados. Ahí empieza el ‘oye, mándame otra vez ese informe’”, señaló.

Iniciamos actividades legislativas en el pleno del @SenadoMexicano 🙋🏽‍♀️ Trabajamos todos los días por construir un México igualitario, un país de paz, una nación con derechos humanos 🇲🇽 🔴Aquí puedes seguir en vivo la sesión: https://t.co/iiR65gLDvs pic.twitter.com/vBSEnz99eU — Martha L. Mícher C. (@MaluMicher) November 22, 2018

En esta reunión de trabajo con senadoras, la titular de la Conavin destacó que para erradicar y disminuir los feminicidios en México se debe combatir la violencia familiar con sanciones ejemplares, las cuáles empiecen desde la tentativa de homicidio.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

