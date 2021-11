Senadora Martha Márquez renuncia al PAN; acusa a dirigencia de no evitar corrupción

La senadora Martha Márquez renunció al Partido Acción Nacional (PAN) y a su bancada tras 18 años de militancia, por supuestas diferencias con el dirigente nacional del partido, Marko Cortés.

En un videomensaje, la senadora por Aguascalientes, que tenía interés de competir por la gubernatura de esa entidad, explicó así sus razones.

“La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional”, dijo.