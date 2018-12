Senadora halaga a AMLO en entrega de la Belisario Domínguez y la critican

La senadora Sasil de León, del Partido Encuentro Social (PES), fue criticada por las bancadas de oposición, luego de pronunciar un discurso en la sesión solemne donde se entregó la Medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán.

En su carácter de presidenta de la Comisión de la Medalla, a la legisladora le correspondía pronunciar un discurso institucional a nombre de todos los senadores.

Se acostumbra que esta intervención sea especialmente dedicada al ciudadano que recibe el reconocimiento.

Sin embargo, en esta ocasión la senadora De León dedicó la mayoría de sus palabras a destacar la presencia del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien asistió como testigo de honor, lo cual es característico de esta sesión que se realiza cada año.

“Señor presidente, el doctor y senador Belisario Domínguez Palencia, distinguido chiapaneco, es parte de este histórico mandato popular que el pueblo le otorgó el pasado primero de julio, con la esperanza de llevar a cabo la cuarta transformación política y social a la que usted ha convocado al pueblo mexicano. No, señores, no se equivoquen, tenemos un presidente demócrata, respetuoso con la división de poderes, un hombre lleno de humildad, lleno de energía, de sabiduría y de vocación de servicio a la nación. Algo que solamente vivió el pueblo de México en la época del presidente Juárez”, dijo Sasil de León, presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Una vez concluida la sesión solemne y al haber iniciado minutos después, cuando todos los invitados se habían retirado, otra sesión, pero de carácter ordinario, 19 senadores e incluso coordinadores de las diversas bancadas reprocharon a la senadora Sasil de León su discurso porque le correspondía hablar de manera institucional, a nombre de todas las bancadas.

“No quisimos levantarnos porque tanto aquí como en otros escaños la molestia se percibía, pero no lo hicimos por dos cosas presidenta; primero, porque estabas en uso de la palabra y estabas representando al Senado mexicano; y segundo, porque aquí estaba una persona, Carlos Payán, que nos guste o no nos guste es un ícono en este país, y por respeto tanto a ti como a él no interrumpimos, pero sí quisiéramos decirte de la manera más como compañeros posible, que no lo podemos permitir”, apuntó Kenia López, senadora del PAN.

“Exijo que no se vuelva a repetir esto; exijo condiciones de respeto para esta soberanía”, destacó Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano.

“Incluso en cierto momento incómodo al propio presidente de la República porque no es una persona que le gusten los elogios”, apuntó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los Senadores del PRD.

“Hoy no fue un día como lo hubiéramos querido todos, hay que sentar bases para que hacia adelante se respete la pluralidad que representamos todas y todos en este Senado”, apuntó el coordinador de los Senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

La senadora De León les respondió:

“Se me hace una falta de respeto de ustedes, a mi libertad de expresión como senadora de la República”.

Algunos de sus compañeros de bancada la respaldaron, pero, por ejemplo, el senador Félix Salgado ofreció una disculpa por lo sucedido.

“Yo les ofrezco disculpas a los heridos de esa susceptibilidad, pero además les reconozco que tuvieron una gran capacidad para saber escuchar y mostraron un gran respeto”, expuso Félix Salgado, senador de Morena.

“Que nuestra palabra exprese también el necesario equilibrio entre nuestra aportación personal y la representación del conjunto institucional, que es por su propia naturaleza plural. Gracias Senadoras y Senadores”, indicó Martí Batres, presidente del Senado de la República.

Con esas palabras del Presidente del Senado concluyó el debate que provocó el discurso de su compañera de bancada.

Con información de Claudia Flores.

LLH