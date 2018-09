Noé Castañón tomará protesta hasta que se aclare situación jurídica: Batres

Martí Batres, presidente del Senado, informó este jueves que el senador electo del Partido Revolución Institucional (PRI), Noé Castañón, tomará protesta hasta que se aclare su situación jurídica.

La Mesa Directiva del Senado solicitó por escrito al Poder Judicial un informe sobre el estatus legal de Noé Castañón, acusado de violencia familiar.

“Tenemos una carta de él, donde pide que se le tome protesta. Pero también tenemos una carta de la excónyuge, donde dice que los procesos continúan abiertos, que no han concluido. Para salir de dudas, estamos pidiendo información al Poder Judicial, para que nos diga si los procesos donde está involucrado el senador electo Castañón, han concluido o no”, explicó Martí Batres.

El presidente del Senado anunció que cuando se tenga respuesta del Poder Judicial se tomará una decisión para poder tomarle protesta.

“Depende de la respuesta del Poder Judicial. En cuanto nos responda vamos a ver, si nos dice que siguen abiertos, es una cosa; si nos dice que han concluido, es otra. Pero ya, con lo que nos diga el Poder Judicial, tomaremos una determinación”, agregó Batres.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que el senador restante de su bancada debe tomar protesta hasta que haya claridad sobre su estatus legal.

Nosotros seguimos firmes y no solamente es el tema de las mujeres sino de la fracción sino de todos que arregle su problema legal y entonces que venga a tomar protesta, nosotros no estamos de acuerdo en que antes lo haga. Está en su derecho, sí, lo pidió directo a la Mesa directiva sí, pero nosotros creemos que debe de resolver su tema y ya venir a la cámara de senadores

Las senadoras que públicamente respaldaron a la esposa de Noé Castañón, aseguran que su petición no es que el legislador electo no tome protesta, sino que se garantice que no se escudará en el fuero para hacer frente a la justicia.

“Nosotras en ningún momento hemos establecido que no tome protesta, es una decisión de la mesa directiva, nosotras lo que queremos es que se agilicen los procesos en materia de custodia de hijos y que Noé resuelva este tema sin apegarse al fuero”, señaló la senadora panista, Xóchitl Gálvez.

Con información de Jessica Murillo.

FJMM