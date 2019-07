Senador propone tomar ‘un alipuz o una cervecita’ en horas de trabajo

El senador Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso en el pleno del Senado ajustar la Ley de Austeridad Republicana a la realidad, y que se permita en horas laborales, sobre todo cuando hace mucho calor o en las jornadas muy exhaustivas, echarse un “alipuz” o una “cervecita”.

En la última sesión del segundo periodo extraordinario del Senado de la República, que duró más de 18 horas, ya que empezó el lunes a las 11:30 horas y concluyó el jueves cerca de las siete de la mañana, el legislador priista hizo uso de la tribuna para proponer cambios al Artículo 21 de esta ley.

Propuso que se eliminara la Fracción III del Artículo 21, pues ahí claramente se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los centros laborales.

Sin embargo, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, también priísta y quien en ese momento tomó la Presidencia de la Mesa Directiva, al concluir Zamora de presentar su reserva, se dirigió al pleno para decirles que no se hicieran ilusiones, ya que esa reserva no procede porque no se presentó en tiempo y forma.

La intervención del senador Mario Zamora, originario de Sinaloa, pidió que le permitieran “iniciar con una reflexión muy rápida. ¿Queremos que la realidad se ajuste a la ley, o tratamos de hacer leyes que se ajusten a la realidad? ¿Y por qué me refiero a esto?”

“Imagínense ustedes a un técnico de la Secretaría de Agricultura que le toca ir a verificar una amplia extensión de tierra ahorita de Sinaloa que está a 42 grados centígrados. Y de repente, por ahí como a las 15:00, 16:00 de la tarde, a la mejor es viernes y se toma una o dos ‘pacifiquitos’ bien heladas, a poco ya por eso va a faltar a la ley”, se preguntó.

ES MÁS SANO

“Hay médicos que dicen que es más sano tomarte dos cervezas, si están bien heladas, que una Coca-Cola. En el Artículo 21, en su Fracción III, tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas en el horario de trabajo: ¡Ah! Caramba, carambolas'” expresó al pedir que se hiciera una reflexión al respecto.

“A ver, es más, y reitero, estoy consciente que son las 6:00 con ocho minutos”, y refirió que un compañero senador, a quien no mencionaría por su nombre, le decía que “en algunas otras legislaturas, cuando se hacían sesiones largas, sí nos echábamos uno que otro alipuz para aguantar vara, y no pasó nada”.

Y ante el supuesto de que, si un senador por Sonora hace una gira por el Valle del Yaqui, una gira de trabajo, y le invitan unas cervecitas, interrogó: “¿si se las toma va a estar faltando a la ley?”.

También se refirió al senador por Chihuahua, “Cruz Pérez Cuéllar, que me consta que chambea, a lo mejor un viernes, después de sesión de jueves, va con nuestros amigos tarahumaras y le invitan unos tejuinos, les vas a decir que no porque es ilegal”, preguntó.

“Yo por eso le pido, con toda humildad y sinceridad, algo que sé que comparten mis compañeros de Morena, y sobre todo mi amigo Félix Salgado, que en este voto haya honestidad valiente”, exhortó.

“Pido que se retire la Fracción III del Artículo 21 y que a la hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley”, propuso al Pleno.

Ante el planteamiento, senadores que estaban en el pleno aplaudieron la propuesta; sin embargo, el presidente en funciones les hizo una aclaración.

“A todos aquellos quienes consideraron alguna ilusión de retirar este artículo, los desanimo en seguida, toda vez que no fue reservado en su momento, así es que no podemos proceder a su votación, pero sin duda que para ser las 6:00 de la mañana, debemos de darle las gracias al senador Mario Zamora”, expresó Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Artículo 21 de esta minuta señala que los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal en su Fracción III puntualiza que se “tiene prohibido asistir o ir al trabajo en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en el horario y centro de trabajo”.

Con información de Notimex.

LLH