Senador José Ramón Enríquez critica a Morena por candidatura en Durango; asegura que él ganó encuesta

El senador José Ramón Enríquez criticó la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tras asegurar que le fue quitada la candidatura a gobernador de Durango, pues asegura que él resultó el aspirante ganador en las encuestas.

“El día 18 todavía no se terminaba la encuesta, el levantamiento de la encuesta en Durango, pero ellos, ya tenían al candidato asignado en los estados de Oaxaca y Durango, resulté el aspirante mejor posicionado en las encuestas de mi estado, de Durango no mentir en las encuestas, no robar las encuestas, no hay que traicionar al pueblo de Durango y al pueblo del país, se perdió la seriedad, no dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido, hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente y lo que se hace en el partido, y esto es peligrosísimo porque se perdió la confianza. Y es peligrosísimo para el proceso del 2024, ¿para la candidatura del 2024 se van a respetar las encuestas?”, indicó José Ramón Enríquez, Senador de Morena.

En conferencia de prensa, ofrecida en el Senado de la República, el senador criticó también la paridad de género, pues aseguró que las mujeres candidatas fueron postuladas en las zonas donde el partido no tiene posibilidades de triunfo.

“Un criterio para acomodar hombres y mujeres, por supuesto que fue un criterio oscuro que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente, es decir se lo sacaron de la manga, ¿esa es la transparencia, esa es la democracia que tanto hemos luchado? Este criterio no beneficia a las mujeres, es una mentira, yo sí estoy convencido de que la paridad de género nos hará más grande como país, con la fachada de la paridad de género, ¿qué tantos intereses hay de la vieja política?”, refirió José Ramón Enríquez, senador de Morena.