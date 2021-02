Senado turna a comisiones minuta de reforma eléctrica de AMLO

El Senado de la República dio entrada y turnó a comisiones la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y el debate comenzó desde la decisión sobre las comisiones que elaborarán el dictamen.

Originalmente, el presidente del Senado informó que serían las comisiones de Energía y Estudios Legislativos, las encargadas.

Sin embargo, los senadores opositores exigieron que también se turnara a la Comisiones de Medio Ambiente y Economía por considerar que los efectos de esta reforma eléctrica impactarán directamente en esas áreas.

Senadores de Morena se opusieron.

“Necesitamos echar a andar la industria eléctrica a través de las hidroeléctricas, necesitamos recuperar la soberanía energética del país. Conociendo como conozco a algunos compañeros senadores pues solamente quieren aplazar esta discusión mediante, pues, con algunas artimañas. Yo considero que se debe poner a consideración del pleno si se extiende a otras comisiones”, indicó Miguel Lucero, senador de Morena.

“No nos pueden ofender diciendo que queremos aplazar. A nosotros si nos gusta debatir, pensar, no estamos aquí para obedecer, necesitamos debatir este tema. No le saquen al parche”, dijo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.