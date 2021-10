Senado de la República entrega Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez

El Senado de la República entregó hoy, 7 de octubre de2021, la Medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena Ifigenia Martínez.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la sede legislativa en la calle de Xicoténcatl para atestiguar la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora Olga Sánchez Cordero colocó la insignia a Ifigenia Martínez.

Previamente se entregó la Medalla Belisario Domínguez post-morten al doctor Manuel Velasco Suárez. El premio fue recibido por su hijo Jesús Agustín Velasco, quien dijo que es “reconocimiento a su legado que sigue vivo” e hizo un llamado a seguir atendiendo la vocación que marcó su padre.

Al recibir el galardón, Martínez, de 91 años, hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas en el país a favor de México y su desarrollo.

Subrayó que desde su posición en el Senado con Morena busca colaborar en la recuperación económica de este país, “eliminando las grandes desigualdades que ocasiona la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza, causantes también de la migración forzada de miles de mexicanos productivos”.

Señaló que se debe analizar la mejora social y económica del país con base en los “pilares fundamentales” de la Cuarta Transformación, como ha denominado López Obrador a su movimiento político.

Y afirmó que ve “posible el sueño de un México justo”.

El órgano legislativo aprobó el 5 de octubre pasado otorgarle la Medalla Belisario Domínguez a Martínez “por su trayectoria tan relevante y significativa”, según dijo Dante Delgado, coordinador en el Senado de Movimiento Ciudadano.

El presidente López Obrador decidió no asistir a la entrega de la medalla argumentando que una legisladora estaba promoviendo enfrentarlo durante la sesión.

“Me da tristeza no poder acompañarla estuve cuando se entregó la medalla aunque ella no participó, pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protesta de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel es la investidura Presidencial y tiene que haber respeto”, dijo durante su conferencia mañanera del 5 de 0ctubre de 2021.