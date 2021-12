Senado refuerza medidas sanitarias ante variante ómicron

El Senado de la República decidió reforzar sus medidas de seguridad ante la variante Ómicron de covid-19.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, detalló la medidas en entrevista en la Cámara de Senadores.

“En el Senado vamos a reforzar las medidas. Ya desde ahora, en el ingreso y en la prueba, en las pruebas están ya aplicándose y en la asistencia también seremos más restrictivos. No nos vamos a confiar, desde ahora se están practicando pruebas a senadores, a personal y a visitantes. Y vamos a tratar de que no sean reuniones de mayor de 90 personas, a partir de hoy se han emitido estas nuevas restricciones porque, a pesar de que es un solo caso, no debemos confiarnos y hay que tomar todas las medidas sanitarias convenientes”, dijo Ricardo Monreal, presidente Jucopo.